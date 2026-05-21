        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

        Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

        Güneydoğu Anadolu bölgesinin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Kızıltepe ilçesinin kırsal Yaman Mahallesi'nde çiftçi Veysi Yaman, 6 dönümde 3 bin kilogram arpa üretti.

        Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan arpa, zahireci esnafı Hacı Süer tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 20 bin liradan satın alındı.

        İlk üretimi yapan çiftçi Yaman'a altın hediye edildi.

        Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl hasadı yapılan ilk arpanın kalite ve verim olarak çok iyi olduğunu söyledi.

        Geçen sene kuru tarım alanlarında hasadın verim düşüklüğü nedeniyle çok az yapıldığını, bu yıl ise yağışlarla dönümde 500 kilogram verim elde edildiğini ifade eden Öter, şunları kaydetti:

        "Geçen sene kuru alanın yüzde 95'inde biçer girmedi tarlaya. Bu sene çiftçide büyük bir endişe vardı. Bu sene çok güzel yağmur yağdı. Kuru alanlar sulu alanların gerisinde değil hatta belki daha da ilerisinde. Bütün ürünlerde çok yüksek verim bekliyoruz. Hem buğdayda hem arpada hem bakliyatta hem mercimekte. Çok umutluyuz. İnşallah bu sene çiftçimiz alın terini, emeğinin karşılığını alacaktır."

        Çiftçi Yaman ve zahireci Süer de sezonun hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

