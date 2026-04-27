Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Nisan'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.



Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ile "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.







