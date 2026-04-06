Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Mart-5 Nisan'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ile "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı.
