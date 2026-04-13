        Mardin Haberleri Mardin'de 10 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Mardin'de 10 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Mardin'in Savur ilçesinde 10 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 22:57 Güncelleme:
        Mardin'de 10 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Mardin'in Savur ilçesinde 10 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Savur'da durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 10 bin 750 paket sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Paylaşımda, "Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde sürecektir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?

        Benzer Haberler

        Mardin'de penaltı sonrası çıkan kavgada futbolcu tutuklandı
        Mardin'de penaltı sonrası çıkan kavgada futbolcu tutuklandı
        GÜNCELLEME - Amatör maçta rakibinin kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı
        GÜNCELLEME - Amatör maçta rakibinin kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı
        Amatör maçta rakibinin kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı
        Amatör maçta rakibinin kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı
        Mardin'de amatör maçtaki kavgada futbolcunun elmacık kemiğini kıran şahıs t...
        Mardin'de amatör maçtaki kavgada futbolcunun elmacık kemiğini kıran şahıs t...
        Mardin'de yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Mardin'de yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem ya...
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem ya...