Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmasını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 11:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'nde atık suların sağlıklı şekilde toplanarak tahliye edilmesi amacıyla 1200 metre uzunluğunda altyapı çalışması yürütüyor.


        Bu doğrultuda, 70 hanenin bulunduğu mahallede açıktan akarak çevre kirliliği, kötü koku ve halk sağlığını tehdit eden atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde tahliye edilerek sağlıklı bir şekilde toplanması amacıyla 1200 metre uzunluğunda atık su hattı döşeme çalışması başlattı.

        Atık suları mahalleden uzaklaştırarak daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturma hedefiyle yürütülen çalışmalarda, atık su hattı döşeme işinde sona gelindi.

        Proje kapsamında ayrıca bin kişilik fosseptik çukuru inşa edilerek atık suların tek noktada toplanması sağlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mahalle muhtarı Bahattin Akan, 15 yıldır süregelen sorunun çözülmesinden dolayı Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Atık sularımız boşuna akıyordu. Çevre zarar görüyordu. Atıklar tarlaya gidiyordu. Çocuklar zarar görüyordu. Köylüler kokudan duramıyordu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
