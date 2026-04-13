Mardin'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Mardin-Şırnak kara yolunun kırsal Tilkitepe mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesinde yangın çıktı.



Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek çekiciyi dorseden ayırıp güvenli alana geçti.



İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.



Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

