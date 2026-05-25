Mardin'de devrilen SUV tipi aracın sürücüsü yaralandı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde devrilen SUV tipi aracın sürücüsü yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 N 3637 plakalı SUV tipi araç, kırsal Dereyanı Mahallesi'nde devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

