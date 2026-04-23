Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Giriş: 23.04.2026 - 09:39
Mezopotamya Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
M.A. (20) açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti, Ramazan A. (26), ve Selman A. (29) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
