Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Giriş: 18.04.2026 - 10:53 Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında, bir araçta yapılan aramada 108.71 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
