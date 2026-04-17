Mardin'de "Turizm Haftası" kapsamında sektör paydaşları buluştu

Mardin'de "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında "Turizm Sektör Paydaşları Buluşması" programı düzenlendi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Hasan Kurt, tarihi kentin turizminin gelişimine katkı sunmak için birçok alanda çalışma yapıldığını söyledi.



Bölgenin potansiyelini ortaya koyan önemli bir ören yeri olan Dara Antik Kenti'ni çok önemsediklerini ve önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Kurt, hayata geçirilecek projelerle hem bölge halkına hem de gelen misafirlere daha iyi hizmet sunacaklarını ifade etti.



- "Dara Antik Kenti'ndeki sit alanın tamamını turistik bir alana dönüştüreceğiz"



Dara Antik Kenti'nin çehresini ciddi anlamda değiştireceklerini anlatan Kurt, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Gayrimenkul Değerleme AŞ (GEDAŞ) üzerinden orada köyün kamulaştırılması ve taşınması projesi var. Proje onaylandı. Orada Dara köyünü taşıyıp sit alanın tamamı turistik bir alana dönüştüreceğiz. Orada köylülerimiz hizmet vermeye devam edecekler. İstihdam anlamında yine köylülerimiz istihdamda yer alacak. Akşam ışıklandırmalarıyla beraber de gece turizmini Birinci Cadde dışında belki ilk defa uygulayacağımız bir yer olacak. Bu anlamda Dara'da yapılan çalışmalar çok değerli, çok kıymetli." ifadelerini kullandı.



Kurt, kent merkezindeki Birinci Cadde'nin yayalaştırılması projesinin büyük oranda hazırlığının bittiğini belirterek, projenin hayata geçirilmesi ile kent turizmine katkı sunacağına inandıklarını vurguladı.



Kentte konaklamada her yıl önemli artışların yaşandığını ve özellikle yabancı turist sayısının artmasını arzuladıklarının altını çizen Kurt, şöyle konuştu:



"Konaklama verilerimiz 2022'den sonraki döneme bakıldığında her yıl üzerine yüzde 25 ile 30 arasında bir artış göstermektedir. Konaklama anlamında önemli bir mesafe kat ediyoruz. Mardin'de yabancı turist çok zayıf. Kültür turizmine en büyük payı olan, en çok teveccüh gösteren turist profili Uzak Doğu profili. Sayın Valimizin öncülüğünde çalışmalar yapılmaktadır. Şu an 2026 yılı itibarıyla ilk 3 aylık veride önceki yılla kıyaslandığında yüzde 51 yabancı turist artışı gözlemliyoruz. Şehrimizle alakalı devletimizin ve tüm paydaşlarımızın destekleriyle yapılan tüm çalışmalar aslında şehirde bir kendini göstermeye ve meyve vermeye başlıyor. Bu durum Mardin turizmini ilerleyen zamanlarda çok daha iyi bir noktaya ulaşacağını gösteriyor."



İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Güngör ise geçen yıl turizm verilerinde birçok rekorun kırıldığını, 1 milyonun üzerinde geceleme ve günübirlik ziyaretçiler ile toplam 3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.



Mardin'in sahip olduğu kültürel mirası koruyarak turizm çeşitliliğini ve nitelikli turist sayısını artırmayı, konaklama süresini uzatmayı ve Mardin'i ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir turizm markası haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:



"Bu doğrultuda dijital tanıtım faaliyetlerinden, alt yapı yatırımlarına, eğitim çalışmalarından destinasyon yönetimine kadar pek çok alanda Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sürdürülebilir bir turizm gelişimini sağlamak için Valiliğimiz öncülüğünde, özellikle Asya ülkeleri başta olmak üzere yabancı ülkeler nezdinde Mardin'i cazip bir turizm destinasyonu haline getirmek istiyoruz."



Programda Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör de konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından Kurt, çeşitli yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere belge verdi.



