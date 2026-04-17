Mardin'de "26. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Mardin'de "26. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu" gerçekleştirildi.


        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Akademi ve Siyonizm: Siyonizmin Sonu ve İnsanlığın Geleceği" temasıyla düzenlenen sempozyuma, 10 ülkeden 40'a yakın akademisyen katıldı.

        Üniversite kampüsünde merkezi dersliklerde eş zamanlı başlayan oturumlarda, akademisyenler gün boyunca bildiri sunacak.

        Sempozyumun düzenleme kurulu üyesi MAÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Cengiz, AA muhabirine, sempozyumu 3 yıldır "Akademi ve Siyonizm" temasıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Sempozyuma, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Mısır, Filistin gibi farklı ülkelerden 40'a yakın akademisyenin katıldığını belirten Cengiz, şöyle konuştu:

        "Siyonizmi dünyanın başına gelen büyük bir sorun olarak görüyoruz. Siyonizm sadece Filistin, Orta Doğu'yla ilgili değildir. Genel olarak dünyayı ekonomik, sosyal, bilimsel, kültürel açıdan etkileyen çok geniş kapsamlı olumsuz etkileri olan bir yaklaşımdır. Biz de siyonizmin etkilerini ve bunlara karşı geliştirilen pratikleri birçok açıdan ele alıyoruz ve insanlığın daha müreffeh ve huzurlu olması için ve bir anlamda siyonisizmden kurtulması için ne tür pratiklerin geliştirilmesini gerektiğini akademik olarak burada tartışıyoruz, konuşuyoruz. Farklı ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Üç ayrı salonda paralel olarak bugün farklı oturumlarda farklı açılardan siyonizmin etkileri ve siyonizme karşı geliştirilen ya da geliştirilmesi gereken pratikleri akademik açıdan masaya yatırıyoruz."

        - "Sadece Filistin değil bütün dünya özgür olacak"

        Sempozyuma katılan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Filistinli Prof. Dr. Halid Üveysi de sempozyumun çok kritik bir zamanda yapıldığını, sempozyumun temasının da çok önemli olduğunu söyledi.

        Üveysi, şunları kaydetti:

        "Aslında bu siyonist çete düşmeye başladı. Allah'ın izniyle sadece Filistin değil bütün dünya özgür olacak. Bir taraftan İsrail'de bir taraftan Epstein dosyaları ile İsrail'in bölgedeki bütün saldırılarının arkasında olan ABD'de çöküş başladı. Sempozyumda sadece siyonizmin sonunu değil insanlığın geleceğini tartışacağız. Çok önemli bir konu. Dünyanın her yerinde insanlar artık siyonizmin zulmünden bıktı. İrlanda'da insanlar hala sokaklarda, Almanya'da büyük bir baskı altında olsa da insanlar durmuyor. ABD'de, İngiltere'de, batıda artık insanlar onlardan bıkmış. Gerçekten artık onlar da sosyal medyada, sokaklarda kaybetmişler. İnsanlığın geleceğini siyonizmden sonra yeniden tasarlayacağız."

        Üveysi, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı da ibadete kapattığını belirterek, herkesin Mescid-i Aksa'ya da sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

