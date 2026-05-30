Nusaybin'de yangın çıkan odunluk kullanılamaz hale geldi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangında odunluk kullanılamaz hale geldi. Abdulkadirpaşa Mahallesi Kardelen Sokak'ta bir odunlukta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, odunluk kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.