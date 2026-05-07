Türk Kızılay'dan Mardin'de öğrencilere kıyafet desteği

Türk Kızılay, Mardin'in Artuklu ilçesinde 1500 öğrenciye kıyafet desteğinde bulundu.



Türk Kızılay Artuklu Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Ensar İlkokulu ve Ortaokulu, Cevizlik İlkokulu ve Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Sultanköy İlkokulu ve Ortaokulu ile Harabel İlkokulu'nda eğitim gören 1500 öğrenciye kıyafet desteği yapıldı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, organizasyona destek veren Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Birol Boz ve ekibine teşekkür etti.



Şube olarak ildeki faaliyetlerini artırarak sürdürdüklerini belirten Arı, iş insanlarını da bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarına destek vermeye davet etti.



Arı, "İyilik yaptıkça çoğalır, paylaştıkça artar. Artuklu'da iyiliği büyütmeye gönüllülerimizin desteğiyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



