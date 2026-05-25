        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de bayram öncesinde yaşlı bireylerin evleri temizlendi

        Mardin'de bayram öncesinde yaşlı bireylerin evleri temizlendi

        Mardin'de, bayram öncesinde yaşlı bireylerin evlerinde temizlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, Yaşlı Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı bireylere yönelik bayram öncesi çalışma başlatıldı.


        Bu kapsamda, ekipler yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret etti. Evlerinde temizlik yapılan yaşlıların kişisel bakım ihtiyaçları da karşılandı.


        Daire başkanı Seçkin Mataracı, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, büyüklerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.


        Mataracı, vatandaşların daha huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeleri amacıyla evde destek ve bakım hizmetlerinin belirli programlar dahilinde devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        O yavru keçiyi paylaştı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Sibel Kekilli evlendi
        Mardin'de çekicide 10 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Mardin'de devrilen SUV tipi aracın sürücüsü yaralandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı
        Mardin'de 10 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Midyat'ta kurban satış yerlerinde hareketlilik
        Nusaybin'de taziyeevleri için malzeme desteği
