AK Parti Mersin İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi
Mersin'de AK Parti İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.
Parti binasında gerçekleştirilen programa AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Başkanı Adem Aldemir ve partililer katıldı.
Kıratlı, programdaki konuşmasında, partililerle aynı çatı altında bayramlaşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Aldemir de Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.
İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilerin bayrama güvenli giremediğini ifade eden Aldemir, şöyle konuştu:
"Mazlumların bombalar altında bir bayramı karşılayacak oluşunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Bayramın zulüm ve katliamların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Başta şehitlerimizin kıymetli aileleri olmak üzere teşkilatlarımızın, hemşehrilerimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum."
Konuşmaların ardından katılımcılar bayramlaştı.
