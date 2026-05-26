Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri AK Parti Mersin İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Mersin İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

        Mersin'de AK Parti İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 09:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mersin İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

        Mersin'de AK Parti İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Parti binasında gerçekleştirilen programa AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Başkanı Adem Aldemir ve partililer katıldı.

        Kıratlı, programdaki konuşmasında, partililerle aynı çatı altında bayramlaşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Aldemir de Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

        İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilerin bayrama güvenli giremediğini ifade eden Aldemir, şöyle konuştu:

        "Mazlumların bombalar altında bir bayramı karşılayacak oluşunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Bayramın zulüm ve katliamların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Başta şehitlerimizin kıymetli aileleri olmak üzere teşkilatlarımızın, hemşehrilerimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum."

        Konuşmaların ardından katılımcılar bayramlaştı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı

        Benzer Haberler

        Bozyazı ilçesinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
        Bozyazı ilçesinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
        Kurbanlık koyun kaçtı, polislerin yardımıyla yakalandı
        Kurbanlık koyun kaçtı, polislerin yardımıyla yakalandı
        Vali Toros Tarsus'ta gönüllere dokundu
        Vali Toros Tarsus'ta gönüllere dokundu
        Tarsus'ta bayram öncesi mahallelerde yoğun temizlik mesaisi
        Tarsus'ta bayram öncesi mahallelerde yoğun temizlik mesaisi
        Vali Toros, Tarsus'ta trafik ve asayiş uygulamalarına katıldı
        Vali Toros, Tarsus'ta trafik ve asayiş uygulamalarına katıldı
        Mersin protokolü Kurban Bayramı'nı kutladı
        Mersin protokolü Kurban Bayramı'nı kutladı