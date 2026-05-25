        Mersin protokolü Kurban Bayramı'nı kutladı

        Mersin protokolü Kurban Bayramı'nı kutladı

        Mersin'de kaymakamlar ve belediye başkanları, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, mesajında, bayramların toplumsal bağları güçlendiren özel günler olduğunu belirtti.

        Bayramların sevgi, kardeşlik ve hoşgörü ikliminin güçlenmesine vesile olduğunu kaydeden Şener, "Mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu da şu mesajı paylaştı:

        "Bayramlar, gönüllerin buluştuğu, dargınlıkların sona erdiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu özel zamanlardır. Bu anlamlı günlerde ihtiyaç sahiplerini gözetmek, büyüklerimizi ziyaret etmek ve çocuklarımızı sevindirmek birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmamızı daha da güçlendirmektedir."

        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal da "Manevi iklimiyle bizleri kuşatan, kırgınlıkların unutulup sevgi ve saygının her zamankinden daha fazla hissedildiği bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru da bayramı kutladığı mesajında şunları kaydetti:

        "Başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm Anamurlu hemşehrilerimiz ve yüce milletimizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum."

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ise ilçede bayramın huzurlu geçmesi için tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

