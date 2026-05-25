Silifke ilçesinde sağanak etkili oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından su birikintisi oluşan bazı cadde ve sokaklarda yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerince sağanaktan etkilenen mahallelerde çalışma başlatıldı.

