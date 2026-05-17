Bozyazı ilçesinde otelin zemin katında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir otelin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Beyreli Mahallesi'ndeki otelin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

