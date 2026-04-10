        Doğu Akdeniz illerinin ilk çeyrekteki ihracatı 2,6 milyar doları aştı

        SERKAN AVCİ - Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'den yılın ilk üç ayında 2 milyar 667 milyon 59 bin 930 dolarlık ihracat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Doğu Akdeniz illerinin ilk çeyrekteki ihracatı 2,6 milyar doları aştı

        SERKAN AVCİ - Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'den yılın ilk üç ayında 2 milyar 667 milyon 59 bin 930 dolarlık ihracat yapıldı.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2025'in ocak-mart döneminde 2 milyar 539 milyon 75 bin 300 dolarlık dış satıma ulaşan Doğu Akdeniz'deki 4 kent, bu yılın aynı dönemindeki ihracatta yüzde 5,04 artış yakaladı.

        Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'den yılın ilk çeyreğinde çeşitli ülkelere 2 milyar 667 milyon 59 bin 930 dolarlık ürün pazarlandı.

        Ürün çeşitliliği ve farklı sektörlerdeki üretim kapasitesiyle öne çıkan Mersin'deki firmalar, üç ayda 950 milyon 450 bin dolarlık dış satım yaptı.

        İhracatını geçen yılın aynı aralığına göre yüzde 10 artıran Mersin, bölgedeki iller arasında dış satımda birinci oldu.

        Kentin ihracatında yüzde 44,2 artış yakalanan yaş meyve ve sebze grubu 393 milyon 957 bin 350 dolarla ilk sırada yer aldı.

        Dış satımı yüzde 17,7 azalan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin 189 milyon 394 bin 460 dolarla ikinci olduğu dönemde, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise yüzde 74,5 artış ve 61 milyon 142 bin 960 dolarla üçüncü oldu.

        - Depremin etkilediği Hatay dış satımda düşüşte

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın ocak-mart ihracatı, geçen yıla göre yüzde 5,5 azalışla 879 milyon 501 bin 920 dolar olarak kaydedildi.

        Afetin izlerinin silinmesi için inşa ve ihya çalışmalarının sürdüğü kentin dış satımında yüzde 8,8 azalış ve 499 milyon 94 bin 730 dolarla çelik sektörü ilk sırada yer buldu.

        Hatay'dan yüzde 22,8'lik artış gösterip 179 milyon 721 bin 860 dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alan meyve sebze grubunu, yüzde 10,6 azalışla 27 milyon 665 bin 500 dolarlık ürün pazarlanan otomotiv endüstrisi takip etti.

        - Adana'nın ihracatında artışlar dikkati çekiyor

        Adana'dan üç ayda yapılan ihracat yüzde 8,3 artışla 798 milyon 147 bin 160 dolara ulaştı.

        Kentte kimyevi maddeler ve mamullerinin dış satımı yüzde 23,5 artarak 162 milyon 525 bin 230 dolarla ilk sırada yer aldı.

        Tekstil ve ham maddeleri grubunun yüzde 1 artış ve 119 milyon 50 bin 810 dolarla ikinci sırada olduğu ihracat döneminde, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yüzde 9,9 artışla 106 milyon 465 bin 70 dolara ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti.

        - Osmaniye'de tekstil sektörü öne çıkıyor

        Osmaniye'den ocak-martta 38 milyon 960 bin 850 dolarlık ürün pazarlandı.

        İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9'luk artış sağlanan kentte, dış satımda yüzde 36,5 yükselen tekstil ve ham maddeler grubu ilk sırada yer buldu.

        Dış satımı yüzde 21 azalarak 11 milyon 118 bin 640 dolar olarak kayıtlara geçen çelik sektörünü, 3 milyon 305 bin 890 dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri

        Benzer Haberler

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin, hedefine ulaştı
        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin, hedefine ulaştı
        Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi
        Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi
        Motosiklet yayaya çarptı, o anlar araç kamerasına yansıdı: 2 yaralı
        Motosiklet yayaya çarptı, o anlar araç kamerasına yansıdı: 2 yaralı
        Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne 'rüşvet' ve ihaleye fesat' operasyonu
        Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne 'rüşvet' ve ihaleye fesat' operasyonu
        Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 30 gözaltı kararı
        Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 30 gözaltı kararı
        ÇBK Mersin kupasını aldı
        ÇBK Mersin kupasını aldı