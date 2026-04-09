Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 8. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin), Anamur-Bozyazı-Aydıncık etabıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 14:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 8. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin), Anamur-Bozyazı-Aydıncık etabıyla başladı.

        Bu yıl "Yayladan denize" sloganıyla düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan organizasyonda 31 ülkeden 130 sporcu katılıyor.

        Anamur Rauf Denktaş Parkı önünden Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçenin Belediye Başkanı Durmuş Deniz ile Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tüba Kaya Sanal tarafından startı verilen ilk etap, Aydıncık ilçesi Gilindire Mağarası mevkisinde tamamlanacak.

        Sporcuların 448,5 kilometre yol kat edeceği organizasyon, 12 Nisan'da kent merkezinde yapılacak turla sona erecek.

        Katılımcıların kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulacağı yarışta, dereceye girenlere toplamda 19 bin 30 avro ödül dağıtılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Töre cinayetinde 4 çocuk da kocadan çıkmadı!
        Töre cinayetinde 4 çocuk da kocadan çıkmadı!
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı

        Benzer Haberler

        Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genç 6 gündür aranıyor
        Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genç 6 gündür aranıyor
        Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı
        Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan şehit ailesine ziyaret
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan şehit ailesine ziyaret
        Gülnar protokolünden Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü me...
        Gülnar protokolünden Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü me...
        Silifke'de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Silifke'de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Akkuyu NGS'den 'AtomSkills-2026 Uluslararası Mesleki Yetkinlik Şampiyonası'...
        Akkuyu NGS'den 'AtomSkills-2026 Uluslararası Mesleki Yetkinlik Şampiyonası'...