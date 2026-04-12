        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun galibi milli sporcu Serdar Anıl Depe oldu

        Mersin Büyükşehir Belediyesince 8. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda (Tour of Mersin) Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Serdar Anıl Depe, genel klasman birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Bu yıl "Yayladan denize" sloganıyla düzenlenen organizasyonun 4. ve son etabı, Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

        Türk sporcuların da arasında olduğu 31 ülkeden 130 bisikletçi, Akdeniz-Yenişehir-Mezitli etabında ter döktü.

        Sporcuların sahil şeridi boyunca pedal çevirdiği tur, Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erdi.

        Etabı, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Mustafa Tarakçı birinci, Belaruslu Aliaksei Shnyrko ikinci, Tarakçı'nın takım arkadaşı Ramazan Yılmaz üçüncü tamamladı.





        - Organizasyonun ilk Türk şampiyonu

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan ve 4 gün süren Tour of Mersin'in genel klasmanında ilk sırada yer alan Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Serdar Anıl Depe, "turuncu mayo"nun sahibi oldu.

        Milli sporcu, Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ilk Türk şampiyonu olarak kayıtlara geçti.

        Çekya'dan Thomas Pridal'ın ikinci olduğu organizasyonu, Belçikalı Gianni Marchand üçüncü bitirdi.





        - Takım şampiyonu Belçika'dan "Tarteletto–Isorex"

        Sporcuların 4 günde 477 kilometre yol katettiği turda, Belçika'nın "Tarteletto–Isorex" takımı şampiyonluğa ulaştı.

        Organizasyonun bitiş noktasındaki alanda düzenlenen törende dereceye giren takım ve bisikletçilere ödülleri verildi.

        Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte çok sayıda ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını belirterek, emeği geçen tüm kurum ve ekiplere teşekkür etti.

        Ödül törenine, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

