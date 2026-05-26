Mersin Valisi Atilla Toros asayiş ve trafik uygulamalarına katıldı
Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan asayiş ve trafik uygulamalarına katıldı.
Giriş: 26.05.2026 - 16:39
Valiliğin açıklamasına göre, emniyet ve jandarma ekipleri bayram denetimlerine devam etti.
Tarsus ilçesindeki uygulamalara katılan Vali Toros, sürücüler ve yolcularla sohbet etti.
Sürücülere trafik kurallarına uygun şekilde seyahat etmeleri uyarısında bulunan Toros, vatandaşların ve ekiplerin Kurban Bayramı'nı kutladı.
