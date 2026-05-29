        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de 2 araç ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Mersin'de 2 araç ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Mersin'in Mut ilçesinde hafif ticari araç, otomobil ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 23:17 Güncelleme:
        Mut-Silifke kara yolu Köselerli Mahallesi'nde Burak Yaylamaz idaresindeki 33 AEB 163 plakalı hafif ticari araç, Mustafa Yılmaz yönetimindeki 33 UN 220 plakalı otomobil ve Mehmet Ali Güzle'nin kullandığı 70 FV 224 plakalı tır çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Burak Yaylamaz hayatını kaybetti, beraberindeki Merve Yaylamaz ile çocukları Aybars ve Ayliz Yaylamaz, otomobilin sürücüsü Mustafa Yılmaz ve tır sürücüsü Mehmet Ali Güzle yaralandı.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Merve Yaylamaz ile Aybars ve Ayliz Yaylamaz'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Burak Yaylamaz'ın cesedi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

