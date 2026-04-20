        Mersin'de 3 çocuk annesi, kendisini bıçakla yaralayan eşinin cezalandırılmasını istiyor

        Mersin'de 3 çocuk annesi, kendisini bıçakla yaralayan eşinin cezalandırılmasını istiyor

        Mersin'in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin bıçakla yaraladığı kadın, tutuklanan zanlının hak ettiği cezayı almasını istiyor.

        Giriş: 20.04.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Bağlar Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Havva Çelen, 25 Mart'ta kızını görmek istediğini söyleyen boşanma aşamasındaki eşi M. Çelen ile parkta buluştu.

        Görüşme sırasında M. Çelen'in bıçakla saldırdığı kadın yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Havva Çelen, zanlıdan şikayetçi oldu.

        Çelen, AA muhabirine, saldırı nedeniyle akciğerinin ve sağ kolunun zarar gördüğünü söyledi.

        Olayın 4 yaşındaki kızının yanında yaşandığını dile getiren Çelen, "Kızımın 'anne' diye çığlık atması hala kulağımda. Akciğerim söndü, sağ kolumu kullanamaz hale geldim. Psikolojim bozuldu, kızlarımı göremiyorum. Zanlının en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

        Havva Çelen, şüphelinin daha önce de kendisini darbedip annesinin evini ateşe vermeye çalıştığını iddia etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
