        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de "Milli Teknoloji Zirvesi" düzenlendi

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğinde "Milli Teknoloji Zirvesi" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Mersin Valisi Atilla Toros, MEÜ Akdeniz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında, Cumhuriyet'in ikinci asrının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü vizyonla "Türkiye Yüzyılı" olarak yükseldiğini söyledi.

        Bu yüzyılın ana ekseninin, tam bağımsızlık, yüksek teknoloji ve milli üretim gücü olduğunu dile getiren Toros, "Gücün yeniden tarif edildiği bir çağın içindeyiz. Havacılık ve uzay teknolojilerindeki her başarı, bir milletin özgüvenidir. Yapay zeka alanındaki her gelişme, dijital egemenliğin teminatıdır." dedi.

        Toros, Türkiye'nin, kritik teknolojilerini kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve dünyaya sunabilen bir ülke konumuna geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Ülkemizin bilim, savunma sanayi ve teknoloji alanında sergilediği bu başarıda Mersin olarak en ön sıralarda olmak istiyoruz. Ticareti, lojistiği ve sanayisi başta olmak üzere her sektörde sahip olduğumuz güçlü potansiyeli bu alanda da değerlendirme azmindeyiz. Bu çerçevede, ülkemizi nükleer enerjiden elektrik üreten ülkeler ligine taşıyacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilimizde hayata geçiriliyor olması, Mersin'in stratejik rolünü daha da güçlendirmektedir. TEKNOFEST'e en çok başvuru yapan iller arasında yer almamız, gençlerimizin bu alana ilgisini açıkça ortaya koymaktadır. Uzaya açılan ilk adımı atan Mersinli hemşerimiz Alper Gezeravcı da bu yolda yürüyen gençlerimiz için güçlü bir ilham kaynağıdır."

        MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da milli teknoloji hamlesinin, "Türkiye Yüzyılı" rotasının en stratejik güvencesi olduğunu vurguladı.

        Teknoloji yolculuğuna çıkan her gencin arkasında olduklarını dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

        "TEKNOFEST yarışmalarına başvuran her bir öğrencimize 5 bin lira destek sağlıyoruz. Üstelik bu desteği sadece başlangıç olarak görüyor, takımlarımız yarışma aşamalarında ilerledikçe sağladığımız maddi katkıyı da kademeli olarak artırıyoruz. Gençlerimizin araştırma ve geliştirme potansiyelini fiziksel imkanlarla da taçlandırmaya devam ediyoruz."

        Konuşmaların ardından düzenlenen panele konuk olan Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kıraç ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey, havacılık ve uzay teknolojileri hakkında bilgilendirme yaptı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
