Mersin'de 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 5 kilo 872 gram kokain ele geçildi, 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve nakliyesi yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir iş yerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 5 paket halinde 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

