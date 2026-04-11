        Mersin Haberleri

        Mersin'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        Mersin'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, merkezi hükümet olarak kente yapılan çalışmaları anlattı.

        Kıratlı, yerel yönetimlerin kentte sınıfta kaldığını belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, metro projesinde temel atma sürecinden sonra ne kadar para harcandığının halkla paylaşılması gerektiğini söyledi.

        Mersin'in her gün yolsuzluk ve hırsızlık haberiyle gündeme geldiğini belirten Kıratlı, şöyle konuştu:

        "Üzülüyoruz, Mersin ve Mersin insanı bu değil. Bir bakıyorsunuz belediyedeki hırsızlıklar, bir bakıyorsunuz belediye başkanı gecenin bir yarısında nahoş vaziyette yerlerde tekmeleniyor. Bir Mersinli olarak üzüldünüz mü? Mersin'e yakışıyor mu o görüntüler? İnsanların özel hayatları bizi ilgilendirmez, yer, içer, gezer, tozar zerre umurumuzda değil ama bir belediye başkanı taşıdığı makamın sorumluluğun bilincinde hareket etmeli, çocuklarımıza, toplumumuza örnek olmalı. Bizler bunun bilincindeyiz. Bir belediye başkanı bunu bilmiyorsa bu işi yapmayacak."

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının özel kalem müdürünün tutuklandığını hatırlatan Kıratlı, şunları kaydetti:

        "Basından yazdığı kadarıyla ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet gibi suçlamalardan önce gözaltına alındı sonra tutuklandı. Eskiden bir insanı zenginliğiyle ön plana çıkarmak için 'adama bak ne kadar büyüdü, zenginleşti. Atı var, yatı var, katı var' derlerdi. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanının özel kalem müdüründe gördük. Basında yazıyor, adamın yatı varmış, bir sürü dairesi varmış, yani katları varmış. Ya dedik ki 'at yok burada' meğerse atı kesmişler Mersinlilere yedirmişler. Sonra at da çıktı ortaya. Adam 3 şampiyonluğu olan İngiliz yarış atını kesmiş, yedirmiş."

        AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez de etrafı ateş çemberi olan Türkiye'de, güvenli ve huzurlu şekilde yaşadıklarını ifade etti.

        AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise kentte seslerinin eskisinden daha fazla çıkacağını vurgulayarak, "Mersin'de belediyede yolsuzluk, ilçe belediyesinde hırsızlık, ahlaksızlık olacak, bizim sesimiz eskisinden 5 bin defa fazla çıkacak. Hırsız, hırsızdır, başka tarifi yoktur." dedi.

        AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de güçlü ve kararlı şekilde sahadaki çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

        Aldemir, Mersin Büyükşehir Belediyesinin skandallar, yolsuzluklar, rüşvetlerle anıldığını ifade ederek, belediyeye yönelik eleştirilerde bulundu.

        Programda, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Hülya Ekin ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ahmet Karagöz de birer konuşma yaptı.

        AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin de katıldığı toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

