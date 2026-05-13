Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Giriş: 13.05.2026 - 15:04 Güncelleme:
Kazanlı Mahallesi'ndeki akaryakıt depolama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tesisteki tankerleri uzaklaştıran ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
