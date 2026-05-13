        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı

        Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Giriş: 13.05.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Kazanlı Mahallesi'ndeki akaryakıt depolama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Tesisteki tankerleri uzaklaştıran ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

