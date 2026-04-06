Mersin'de bahçede erkek cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yenidünya bahçesinde erkek cesedi bulundu. Yeşilevler Mahallesi'ndeki bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde cesedin, Y.T'ye (51) ait olduğu belirlendi. Y.T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

