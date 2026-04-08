Mersin'de bankada satırla gasp girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir bankada satırla gasp girişiminde bulunduğu gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ilçedeki bir bankaya yüzü maskeli ve elinde satırla girerek gasp girişiminde bulunan B.D, banka güvenliği tarafından fark edildikten sonra olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine adrese Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotim ve Suç Önleme ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede bölgeye giden ekipler, şüphelinin kaçış güzergahlarını kapattı.



Yapılan çalışma sonucunda B.D. satır, maske ve eldivenlerle yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Bu arada, şüphelinin elinde satırla bankaya girişi, güvenlik görevlilerinin fark etmesinden sonra olay yerinden kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

