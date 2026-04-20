Mersin'de devrilip ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde devrilince sürüklenip ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki plakası öğrenilemeyen sebze yüklü kamyon, Zeyne Mahallesi'nde devrilip ağaca çarptı. Kazada sürücü H.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

