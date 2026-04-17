Mersin'de park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin merkez Akdeniz ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
M.A.İ. (80) idaresindeki 33 ATP 215 plakalı motosiklet, Huzurkent Mahallesi'nde arıza nedeniyle park halinde bulunan plakası öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.
Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler M.A.İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.A.İ'nin cenazesi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
