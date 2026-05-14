Mersin'in Akdeniz ilçesinde park ve dinlenme noktalarına çiçek dikiliyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yeşil alan, park ve dinlenme noktaları çiçeklerle renklendiriliyor.



Belediyenin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla saha çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Ağaç budama, çim biçme ve yabani ot temizliği yapan ekipler, yeşil alan, park ve dinlenme noktalarına çiçek dikmeye başladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, kent merkezindeki parklara mevsime dayanıklı 50 bin renkli çiçek ve 500 özel seçilmiş gül fidesi dikecek." ifadesini kullandı.

