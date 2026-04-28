Mersin'in Akdeniz ilçesinde yollar yenileniyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yollarda yenileme çalışması yürütülüyor.



Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çeşitli mahallelere bağlı sokaklarda asfalt yama, kilit taşı, kaldırım, karo ve bordür yenileme çalışması gerçekleştirdi.



Ekipler, kırsal mahallelerdeki bahçe yollarında da zemin iyileştirme ve düzenleme yaptı.



Açıklamada görüşmelerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçedeki hizmetlerin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "Akdeniz sakini vatandaşlarımıza daha temiz, düzenli ve her yönüyle güvenli bir kent ve yaşam sunmak için aralıksız hizmet veriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz, hazırladığı plan ve programda çerçevesinde uzak yakın demeden ihtiyaç duyan her mahallemize hizmeti ulaştırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.



