Silifke'de okul güvenliği toplantısı düzenlendi

Mersin’in Silifke ilçesinde eğitim ortamlarının huzur ve güven içinde sürdürülmesine yönelik okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.



Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Fuat Panavur, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kemal Balcı ile okul müdürleri katıldı.



Okullarda yürütülen mevcut çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, okul çevrelerindeki güvenlik uygulamaları ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.



Toplantıda, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla alınabilecek ilave önlemler görüşüldü.



Toplantı, ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.



