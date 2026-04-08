Tarsus Ticaret Borsasından en fazla tescil ücreti ödeyen üyelere plaket
Tarsus Ticaret Borsasınca geçen yıl en fazla tescil ücreti ödeyen 10 üyeye plaket verildi.
Giriş: 08.04.2026 - 21:19
Tarsus Ticaret Borsasınca geçen yıl en fazla tescil ücreti ödeyen 10 üyeye plaket verildi.
Borsa Başkan Mustafa Teke, borsada düzenlenen törende, istihdam oluşturan üyelerine teşekkür etti.
Daima daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştıklarını belirten Teke, bu doğrultuda faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.
Törende, geçen yıl en fazla tescil ücreti ödeyen firmaların temsilcilerine plaket takdim edildi.
