        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Tatilde tanışan Güney Koreli turist ile Türk rehber Mersin'de evlendi

        Güney Koreli Bobae Lee, tatil yaptığı Nevşehir'de tanıştığı turist rehberi İsmail Asker ile Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaevine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Tatilini geçirmek için 3 yıl önce Nevşehir'e giden Bobae Lee, gezisi sırasında tanıştığı turist rehberi İsmail Asker ile arkadaşlığını ilerletti.


        Evlilik kararı alan 31 yaşındaki çift, haberi aileleri ve yakınlarıyla paylaştı.

        Güney Kore'de yaptıkları törenin ardından Asker'in memleketi Silifke ilçesine dönen çift, Türk geleneklerine göre düğün organize etti.

        İlçedeki bir düğün salonunda davul ve zurna eşliğinde oynayan Bobae Lee ve İsmail Asker, gönüllerince eğlendi.


        Kına yakılan Güney Koreli gelin, bereket ve bolluk getirdiği inancıyla içinde para ve şeker olan toprak testiyi kırdı.


        - "Düğünümüzü çok ilginç ve eğlenceli buldular"

        Damat İsmail Asker, AA muhabirine, rehberlik ettiği turist kafilesindeki Bobae Lee ile arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırdıklarını söyledi.

        Türkiye'de yaşayacaklarını dile getiren Asker, şöyle konuştu:


        "Güney Kore'de onların geleneklerine göre bir düğün yaptık. Hiç bizimkilere benzemiyordu, çok sadeydi ve kısa sürede bitti. Şimdi Türkiye'de düğünümüzü yaptık. Eşimin annesi Sunjin ve babası Jingu Lee ile kardeşleri de buradaki düğüne katıldılar. Düğünümüzü çok ilginç ve eğlenceli buldular, insanların çok samimi ve sıcak olduğunu söylediler."

        Bobae Lee de düğününde çok eğlendiğini belirterek, "Hayatımda ilk kez bir Türk düğünü gördüm. O da kendi düğünüm oldu. Çok mutluyum, İsmail ile Türkiye'de evlenmek çok güzel. Biz mutluyuz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

