        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi'den yüzme havuzunun kapatılmasına tepki

        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, Marmaris Belediyesine ait yüzme havuzunun kapatılmasının sporcuları mağdur ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Aravi, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Marmaris Belediyesinin bünyesindeki spor tesisleri arasında yer alan yüzme havuzunun süresiz olarak kapatılmasına tepki gösterdi.

        Kararın plansız olduğunu belirten Aravi, tesiste yaklaşık 200 lisanslı sporcunun faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

        Yüzme sporunda antrenman sürekliliğinin önemine dikkati çeken Aravi, şöyle konuştu:


        "Önümüzde 10 gün sonra gerçekleştirilecek milli takım seçmeleri var. Yüzme, 3 gün ara verildiğinde sporcuyu çok daha geriye atan bir branş. Antrenörler, sporcuların performans kaybı yaşamaması için bayram tatillerinde dahi ara vermediklerini ifade ediyor. Marmaris'te Türkiye üçüncülüğü derecesi olan başarılı sporcularımız varken, milli takım seçmelerine günler kala bu tesisin kapatılması kabul edilemez. Belediye yönetiminin bu gençlerin geleceğini düşünmesi gerekirdi."

        - "Sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmıyor"

        Marmaris Belediyesinin yönetim anlayışını eleştiren Aravi, şunları kaydetti:

        "Göreve gelindiği günden bu yana yarını düşünmeyen, plansız işler yapan bir yönetimle karşı karşıyayız. 'Ben yaptım oldu' anlayışından vazgeçilmelidir. Marmaris bunu hak etmiyor. Mağdur olan sporcularımıza ve ailelerine geçmiş olsun diyoruz. Belediyenin bu yanlıştan bir an önce dönmesini bekliyoruz."

        Aravi, konuya ilişkin çözüm odaklı çalışmaları sürdüreceklerini ve Marmaris'in yararına olacak her adımda inisiyatif alacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

