Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeriyle 274 turist geldi
Bahamalar bayraklı "Star Legend" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine 274 yolcu getirdi.
Bahamalar bayraklı "Star Legend" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine 274 yolcu getirdi.
Kuşadası Limanı'ndan gelen 159 metrelik gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
Gemide, çoğu ABD'li 274 yolcu ile 200 personel bulunuyor.
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. Turistlerden bazıları Paşatarlası, Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaparken, bazıları da hediyelik eşya satan mağazalardan alışveriş yaptı.
Akşam saatlerinde ilçeden demir alacak kruvaziyerin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.