Bodrum'da 21. Uçurtma Festivali düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 21. Uçurtma Festivali gerçekleştirildi.



Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festival, Gümbet Değirmenler mevkisinde yapıldı.



Festivale, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Sipay Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ile bazı futbolcular, müzisyen Bora Gencer, organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova ile binlerce kişi çocuklarıyla katıldı.



Festivalde müzik ve dans gösterileri yapıldı, müzisyen Bora Gencer de sahne aldı.



Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi. Satışı yapılan uçurtmalardan elde edilen gelirin Konacık Cahit Özvezneci Ortaokuluna bağışlanacağı belirtildi.



Miyase Karlıova, festivalin her yıl daha da büyüdüğünü dile getirerek, "Yılın annesine bulaşık makinesi verdik. Çocuklarımıza bisikletler hediye ettik. Bu yıl da Bodrum'un en kalabalık halk organizasyonu gerçekleştirdik." dedi.



Etkinlikte Sipay Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ile bazı futbolcular da uçurtma uçurarak eğlenceli dakikalar yaşadı.

