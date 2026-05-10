        Bodrum'da 21. Uçurtma Festivali düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 21. Uçurtma Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festival, Gümbet Değirmenler mevkisinde yapıldı.

        Festivale, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Sipay Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ile bazı futbolcular, müzisyen Bora Gencer, organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova ile binlerce kişi çocuklarıyla katıldı.

        Festivalde müzik ve dans gösterileri yapıldı, müzisyen Bora Gencer de sahne aldı.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi. Satışı yapılan uçurtmalardan elde edilen gelirin Konacık Cahit Özvezneci Ortaokuluna bağışlanacağı belirtildi.

        Miyase Karlıova, festivalin her yıl daha da büyüdüğünü dile getirerek, "Yılın annesine bulaşık makinesi verdik. Çocuklarımıza bisikletler hediye ettik. Bu yıl da Bodrum'un en kalabalık halk organizasyonu gerçekleştirdik." dedi.

        Etkinlikte Sipay Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ile bazı futbolcular da uçurtma uçurarak eğlenceli dakikalar yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

