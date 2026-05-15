Datça'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenledi

Muğla’nın Datça ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.





Şenkaya Kavşağı’ndan bando takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Kaymakam Murat Atıcı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seher Akbay Şahin, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.



Yürüyüşün ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seher Akbay Şahin tarafından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda çelenk sunuldu.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.

