Datça'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliği yapıldı
–Datça'da meslek lisesi öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla Knidos antik kenti'nde etkinlik düzenlendi.
Millî Eğitim Müdürü Emre Çay ve Datça Kaymakamı Murat Atıcı’nın katıldığı programda öğrenciler, bilgi ve becerilerini sergileyerek üretkenliklerini ortaya koydu.
Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar ilgiyle karşılanırken, gençlerin özgüveni ve üretkenliği takdir topladı.
Tarihi atmosferde gerçekleşen buluşmanın, mesleki eğitimin yalnızca bir öğrenim alanı değil, geçmişin izinde geleceği inşa eden güçlü bir vizyon olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.
