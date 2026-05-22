Marmaris'te suda boğulma olaylarını önleme toplantısı yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaz sezonunda yaşanabilecek suda boğulma olaylarının önlenmesi ve sahil alanlarında alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi amacıyla komisyon toplantısı gerçekleştirildi.



Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında, 2026 yaz sezonu kapsamında ilçede alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Toplantısı düzenlendi.



İlgili kurum müdürleri ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sahil ve yüzme alanlarında uygulanacak emniyet tedbirleri, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları ve risklerin en aza indirilmesi için atılacak adımlar detaylı olarak ele alındı.​​​​​​​



Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, tatil sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerde yoğunluğun artacağına dikkati çekti.



Vatandaşların can güvenliğinin korunması adına tüm kurumların tam bir koordinasyon içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, denetimlerin ve bilgilendirme faaliyetlerinin sezon boyunca aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

