        Muğla Haberleri Marmaris'te suda boğulma olaylarını önleme toplantısı yapıldı

        Marmaris'te suda boğulma olaylarını önleme toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaz sezonunda yaşanabilecek suda boğulma olaylarının önlenmesi ve sahil alanlarında alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi amacıyla komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında, 2026 yaz sezonu kapsamında ilçede alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

        İlgili kurum müdürleri ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sahil ve yüzme alanlarında uygulanacak emniyet tedbirleri, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları ve risklerin en aza indirilmesi için atılacak adımlar detaylı olarak ele alındı.​​​​​​​

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, tatil sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerde yoğunluğun artacağına dikkati çekti.

        Vatandaşların can güvenliğinin korunması adına tüm kurumların tam bir koordinasyon içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, denetimlerin ve bilgilendirme faaliyetlerinin sezon boyunca aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
