Datça'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.



Yılmazlar Ortaokulu tarafından okul bahçesinde sergilenen öğrencilerin özgün projeleri ziyaretçilerin beğenisini topladı.



Açılışa İlçe Kaymakamı Murat Atıcı, İlçe Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Garnizon Komutanı Binbaşı Ersan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Oğuz Kapusuz ve İlçe Emniyet Müdürü Dursun Turan katıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve Şube Müdürü Emre Birgül de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.



Okul Müdürü Figen Çilingir, proje yürütücüsü Ali Ergen, öğretmenler ve öğrencilerin emeğiyle hazırlanan fuar, yarın sona erecek.

