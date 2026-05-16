Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen yelkenli teknedeki 9 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında içerisinde 9 kişi bulunan yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan kişiler ve tekne, ilçedeki balıkçı barınağına götürüldü.

