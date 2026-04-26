        Fethiye'de 4. Babadağ Ultra Maratonu sona erdi

        Fethiye'de 4. Babadağ Ultra Maratonu sona erdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu tamamlandı.

        Giriş: 26.04.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Fethiye'de 4. Babadağ Ultra Maratonu sona erdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu tamamlandı.

        Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 15 ülkeden yaklaşık 1000 sporcu, 6 etapta mücadele etti.

        Organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir, AA muhabirine, Fethiye'nin tarihi Likya Yolu, Kayaköy, Babadağ, deniz ve coğrafyasıyla çok güzel bir kent olduğunu söyledi.

        Özdemir, koşucuların coğrafyada hem mücadele ettiğini hem tatil yaptıklarını hem de eğlendiklerini dile getirdi.

        Organizasyonun ilerleyen yıllarda dünya şampiyonasının ayağı olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Özdemir, "Katılımca sayımızı her yıl arttırarak devam ettiriyoruz. Hem bu şekilde ülkenin tanıtımı hem de sporun yaygınlaşması adına güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz." dedi.


        Organizasyonda ilk üç sırada yer alan sporcular şöyle:

        56 kilometre erkekler: Koray Het, Yevheni Yermolenko (Ukrayna), Hüseyin Gümüş

        56 kilometre kadınlar: Serpil Baysal Budak, Ebru Çırakman, Nuran Gündoğdu

        30 kilometre erkekler: Aleksei Stepanov (Rusya), Güngör Özege, Mehmet Türkmen

        30 kilometre kadınlar: Gülten Çerçi, Kateryna Vaselkova (İspanya), Natalia Mamon

        26 kilometre Down Hill erkekler: Mustafa Şahin, Özgür Arat, Mustafa Kartal

        26 kilometre Down Hill kadınlar: Olga Burnevskaia (Rusya), Özlem Aktaş, Sevil Yavuzkılıç

        15 kilometre erkekler: İbrahim Güneş, Sadık Başar, Coşkun Keskiner

        15 kilometre kadınlar: Fatma Taş, Üzüm Sevgül Kaçak, Tuğba Akın

        14 kilometre erkekler: Gökhan Gündoğan, Uğur Pehlivan, Ramis Nuraliev

        14 kilometre kadınlar: Elmira Ravilova, Esra Elik, Ayşe Elifnaz Erbilgin

        5 kilometre erkekler: Emre Sevinç, Mehmet Aydıngör, Yiğit Berk Kurular

        5 kilometre kadınlar: Elif Karabulut Dağdelen, Gökçe Bakar, Zehra Seda Yıldız

        Düzenlenen törenle dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı

        Benzer Haberler

        Muğlaspor'un Play-Off'taki rakibi Şanlıurfaspor
        Muğlaspor'un Play-Off'taki rakibi Şanlıurfaspor
        Muğla'daki İztuzu kumsalı caretta carettalar için hazırlandı
        Muğla'daki İztuzu kumsalı caretta carettalar için hazırlandı
        Muğla, TUR 2026 ile dünya vitrinine çıkacak
        Muğla, TUR 2026 ile dünya vitrinine çıkacak
        Eş cinayetinde ağırlaştırılmış müebbedin gerekçesi: Pişmanlık duyduğuna dai...
        Eş cinayetinde ağırlaştırılmış müebbedin gerekçesi: Pişmanlık duyduğuna dai...
        Yatağan'da bir bisiklet tamirhanesinde yangın paniği
        Yatağan'da bir bisiklet tamirhanesinde yangın paniği
        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 6. ayağı başladı
        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 6. ayağı başladı