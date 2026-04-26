Fethiye'de 4. Babadağ Ultra Maratonu sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu tamamlandı.



Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 15 ülkeden yaklaşık 1000 sporcu, 6 etapta mücadele etti.



Organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir, AA muhabirine, Fethiye'nin tarihi Likya Yolu, Kayaköy, Babadağ, deniz ve coğrafyasıyla çok güzel bir kent olduğunu söyledi.



Özdemir, koşucuların coğrafyada hem mücadele ettiğini hem tatil yaptıklarını hem de eğlendiklerini dile getirdi.



Organizasyonun ilerleyen yıllarda dünya şampiyonasının ayağı olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Özdemir, "Katılımca sayımızı her yıl arttırarak devam ettiriyoruz. Hem bu şekilde ülkenin tanıtımı hem de sporun yaygınlaşması adına güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz." dedi.





Organizasyonda ilk üç sırada yer alan sporcular şöyle:



56 kilometre erkekler: Koray Het, Yevheni Yermolenko (Ukrayna), Hüseyin Gümüş



56 kilometre kadınlar: Serpil Baysal Budak, Ebru Çırakman, Nuran Gündoğdu



30 kilometre erkekler: Aleksei Stepanov (Rusya), Güngör Özege, Mehmet Türkmen



30 kilometre kadınlar: Gülten Çerçi, Kateryna Vaselkova (İspanya), Natalia Mamon



26 kilometre Down Hill erkekler: Mustafa Şahin, Özgür Arat, Mustafa Kartal



26 kilometre Down Hill kadınlar: Olga Burnevskaia (Rusya), Özlem Aktaş, Sevil Yavuzkılıç



15 kilometre erkekler: İbrahim Güneş, Sadık Başar, Coşkun Keskiner



15 kilometre kadınlar: Fatma Taş, Üzüm Sevgül Kaçak, Tuğba Akın



14 kilometre erkekler: Gökhan Gündoğan, Uğur Pehlivan, Ramis Nuraliev



14 kilometre kadınlar: Elmira Ravilova, Esra Elik, Ayşe Elifnaz Erbilgin



5 kilometre erkekler: Emre Sevinç, Mehmet Aydıngör, Yiğit Berk Kurular



5 kilometre kadınlar: Elif Karabulut Dağdelen, Gökçe Bakar, Zehra Seda Yıldız



Düzenlenen törenle dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

