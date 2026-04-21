Fethiye'de "İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "İlk Yardım Eğitimi" gerçekleştirildi.



Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından odanın Likya Salonu'nda, ilk defa belge alacaklar ve belge yenileyecekler için düzenlenen eğitime 39 kişi katıldı.



Cankurtaran Tıp Hizmetleri Hekimi Göksal Bulut tarafından verilen eğitim, teorik ve uygulamalı olarak yapıldı.





Katılımcıların ilk yardım müdahalelerini gerçekleştirdiği eğitimde Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı kullanımı konusunda da bilgi verildi.





Eğitim sonrası sınavda başarılı olan adaylar, 3 yıl geçerli "İlk Yardımcı Sertifikası" almaya hak kazanacak.

