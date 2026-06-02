        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri GÜNCELLEME - Fethiye açıklarında balina görüntülendi

        GÜNCELLEME - Fethiye açıklarında balina görüntülendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında görülen ispermeçet balinası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında görülen ispermeçet balinası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


        Göcek Mahallesi açıklarında 27 Mayıs'ta tekneyle seyir halinde olan yat kaptanı Oğuzhan Çoban ile arkadaşları, deniz yüzeyinde bir hareketlilik fark etti.

        Suda balina olduğunu anlayan Çoban, bir süre takip ettikleri balinayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Bir süre su yüzeyinde görülen balina, daha sonra gözden kayboldu.

        Dalaman'da oturan 27 yaşındaki Oğuzhan Çoban, AA muhabirine, balinaya tekneyle seyir halindeyken denk geldiklerini söyledi.

        Kendisinin 10 yıllık denizci, 4 yıldır da kaptan olduğunu anlatan Çoban, "Babam da kaptan. Marmaris seyahatimizde böyle ilginç bir olayla karşılaştık. Hiç buralarda görülmeyen, nadir olan bir balina karşımıza çıktı. İlk başta kütük veya odun diye düşündük ancak yaklaştıkça su altına girip çıktığını fark ettik. Yanına yaklaştık, rahatsız etmeden video çektik. Sarıgerme istikametine doğru devam etti, biz de yolumuza devam ettik. Teknede 2 kişiydik." dedi.


        Çoban, balinanın iklim değişikliğinden dolayı bölgede görüldüğünü tahmin ettiklerini dile getirdi.

        Balinanın 10-15 dakika kadar su yüzeyinde kaldığını belirten Çoban, "Su yüzeyinde gayet rahat şekilde hiç dalmadan kıyıya doğru devam etti. Tekne motorumuzu sabit bir hıza alarak keyifle izledik. Bize yaklaşma gibi bir durumu olmadı. Deniz zaten onların yaşam alanı. Bizim için güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

        - "Akdeniz'in bilinen türü ispermeçet balinası"

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Filiz ise bunun Akdeniz'de bilinen ve gözlenen ispermeçet balinası olduğunu söyleyerek, sayılarının artması temennisinde bulundu.


        Filiz, "Balinanın Muğla sahillerinde görülmesi denizlerin sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Bunda endişe edilecek bir durum yok." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

