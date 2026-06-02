Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 931 turist geldi

        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 931 turist geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesini, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle gelen 3 bin 931 turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 11:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 931 turist geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesini, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle gelen 3 bin 931 turist ziyaret etti.

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide 3 bin 931 yolcu ve 1289 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

        İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

        MSC Divina'nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Barınma cüzdanı zorluyor

        Benzer Haberler

        Muğlaspor için büyük zirve
        Muğlaspor için büyük zirve
        Muğla'da 9 günde 119 acil olaya müdahale edildi
        Muğla'da 9 günde 119 acil olaya müdahale edildi
        Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        MEAH'ta "Dünya Tütünsüz Günü" seferberliği
        MEAH'ta "Dünya Tütünsüz Günü" seferberliği
        Muğlaspor'da yeni sezon planlaması ve hedefler masaya yatırıldı
        Muğlaspor'da yeni sezon planlaması ve hedefler masaya yatırıldı
        İngiliz seyahat yazarlarına Marmaris'in turizm potansiyeli tanıtıldı
        İngiliz seyahat yazarlarına Marmaris'in turizm potansiyeli tanıtıldı