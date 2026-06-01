        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri İngiliz seyahat yazarlarına Marmaris'in turizm potansiyeli tanıtıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağırlanan İngiliz seyahat yazarları ve içerik üreticilerine, ilçenin turizm potansiyeli anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 23:31 Güncelleme:
        Marmaris Ticaret Odasından (MTO) yapılan açıklamaya göre, Marmaris'in uluslararası alandaki bilinirliğini artırmak amacıyla 21-24 Mayıs tarihlerinde bir tanıtım programı gerçekleştirildi.

        MTO ile İngiliz tur operatörü Jet2holidays ve Jet2.com ortaklığında düzenlenen organizasyon kapsamında Birleşik Krallık'tan gelen heyet, ilçenin koylarını, doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını yerinde inceledi.


        İngiliz seyahat yazarları ve içerik üreticileri, bölgenin gastronomi değerleri ile turistlere sunulan alternatif tatil aktivitelerini deneyimledi.

        - Destinasyon çeşitliliği tanıtıldı

        Kirsty Leanne Colclough, Jamie Paddock, Danielle Leigh, Suzanne Jones, Kira Hutt ve Brad Wheal'dan oluşan İngiliz ekip, program boyunca Marmaris'in sunduğu farklı turizm etkinliklerine katılarak destinasyon çeşitliliğini yakından tanıma fırsatı buldu.

        Tanıtım programının, ilçenin Birleşik Krallık pazarındaki tanıtımına önemli katkılar sağlamasının beklendiği ifade edilen açıklamada, organizasyonun hayata geçirilmesine katkı sunan YDA Dalaman Havalimanı, Green Nature Diamond Hotel ve MTS Globe Türkiye'ye destekleri için teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

